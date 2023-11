Pokazał zdjęcia polskich matek. Z każdym wiąże się wstrząsająca historia

Gdy byłem chłopcem, przychodziłem do niej, przytulałem się do jej zmasakrowanej ręki i mówiłem, że zabiłbym Niemców, którzy jej to zrobili. Ona ze spokojem w głosie odpowiadała: "Synku, to była wojna. Ludzie robili wszystko, co mogli, żeby przetrwać". I później, podczas wojny nie doświadczyła zbyt wielu ludzkich gestów. Wspominała między innymi, że podczas przejazdu z warszawskiego szpitala do Milanówka, została okradziona ze wszystkiego, co miała przy sobie - koca i poduszki. Jak na ironię, jedyny bezinteresowny odruch ze strony obcej osoby, spotkał ją wówczas ze strony żołnierza Wehrmachtu. Podarował jej jabłko – a raczej położył obok głowy, bo była nieprzytomna.