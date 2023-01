Pokazał zdjęcie z randki. Doda natychmiast zareagowała

Doda od jakiegoś czasu mówi otwarcie, że odnalazła miłość i szczęście. Kandydata na męża czy po prostu życiowego partnera szukała w reality show "Doda. 12 kroków do miłości". I choć jeden z uczestników naprawdę ją zauroczył, to finalnie ich relacja nie rozwinęła się. Kilka miesięcy po zakończeniu nagrań do programu piosenkarka wyznała, że w jej życiu pojawił się wyjątkowy mężczyzna. Na początku nie chciała zdradzać jego tożsamości, lecz teraz wiemy już, że to Dariusz Pachut – ratownik medyczny i były partner Doroty Gardias.