Pokazała, co ukryła pod sukienką. Nabrała linie lotnicze

W dzisiejszych czasach podróżowanie samolotem wiąże się z wieloma wyzwaniami, a jednym z nich są restrykcyjne przepisy dotyczące bagażu. Linie lotnicze znane są z surowych limitów i dużych dopłat, co skłania pasażerów do kreatywności.

Prawda wychodzi na jaw, gdy pasażerka Ryanaira podciąga sukienkę, odkrywając, że pod spodem nosi trzy torebki. Ukryła je, by były zupełnie niewidoczne dla personelu lotniska.

Pomysł Niny zdał egzamin dzięki temu, że podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku można mieć ze sobą dowolną liczbę bagaży osobistych. Kluczem do sukcesu było więc założenie dodatkowych toreb pod sukienkę tuż przed wejściem na pokład samolotu. W ten sposób ominęła surowe limity bagażowe, jakie narzucają linie lotnicze.

Nie brak jednak również krytycznych głosów, które podkreślają, że takie działania mogą być postrzegane jako oszustwo i potencjalnie prowadzić do zaostrzenia przepisów bagażowych przez linie lotnicze. Tak stało się z poduszkami, do których pasażerowie upychali nadmiarowy bagaż. Ostatecznie przewoźnik zakazał wnoszenia ich na pokład.

