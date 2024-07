Zdjęła buty i wietrzyła stopy. Internauci bezlitośni dla autorki

Podróżowanie pociągiem to codzienność dla tysięcy Polaków. Niestety, nie zawsze jest ono komfortowe.

Jedna z internautek natrafiła na taką sytuację podczas swojej podróży pociągiem. Oburzona zachowaniem współpasażerki, postanowiła zrobić zdjęcie i opublikować je na platformie X (dawniej Twitter), z komentarzem: "Ej, nie no, chyba lekka przesada".

Niektórzy zarzucali jej, że zamiast upubliczniać sprawę w sieci, powinna była zwrócić uwagę pasażerce bezpośrednio. "Czyli zamiast powiedzieć, że ci to przeszkadza, to zrobiłaś zdjęcie i wstawiłaś je na Twittera, licząc na poklask ludzi" – komentował jeden z użytkowników.

Najgorzej jest w wagonach z przedziałami - mówi Adrian, który do dziś wspomina nieprzyjemną sytuację z pociągu. - Pamiętam, jak pani (około 50-letnia) ściągnęła buty i wyciągnęła swoje stopy na siedzenie naprzeciwko. Prawie mnie nimi dotykała! Gdy zwróciłem jej uwagę, bardzo się obruszyła. Tłumaczyła, że ma żylaki i musi wyciągać nogi, by poprawić krążenie. Ja wszystko rozumiem, ale naprawdę niekomfortowo było mi jeść kanapkę z widokiem na nagie, opuchnięte stopy - mówił w rozmowie z WP Kobieta .

Zdania na temat pozbycia się obuwia na czas podróży są jednak podzielone. - Sama ściągam buty - stwierdza Natalia. - Uważam, że jest to zdrowe dla moich stóp i zwiększa komfort podróży. Oczywiście staram się szanować przestrzeń innych i nikomu nie podkładam ich pod nos. Ludzie już powariowali! Niedługo będzie im przeszkadzać, że ktoś za głośno oddycha w pociągu! Zachowuję podstawowe zasady higieny osobistej, więc nie uważam, żeby to był dla kogoś dokuczliwy problem - wyznaje.

