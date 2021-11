Pokazała, co znalazła w kieszeniach używanych ubrań. Te rzeczy są sporo warte

Iwona Marivo prowadzi popularny profil na TikToku, gdzie obserwuje ją ponad 440 tys. osób. Kobieta udostępnia filmiki, na których pokazuje, co znajduje w workach ubrań przeznaczonych do secondhandów bądź tworzy filmy typu "fake czy oryginał", dzieląc się tym, jak rozpoznać markową torebkę od tzw. podróbki. Teraz opublikowała jednak nagranie, które zaskoczyło jej obserwatorów, bo wyznała, co znalazła w kieszeniach używanych ciuchów.