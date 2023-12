Pokazała, co zrobiła po ogłoszeniu nowego premiera. Nawiązała do Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński w 2022 roku podczas spotkania z mieszkańcami Ełku wypowiadał się m.in. o przyczynach niskiej dzietności w Polsce. Prezes PiS stwierdził, że nie jest za bardzo wczesnym macierzyństwem, ponieważ "kobieta musi dojrzeć do tego, aby być matką". Później jednak padły słowa, które oburzyły internautów. - Jak do 25. roku życia daje w szyję to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach - powiedział Kaczyński.