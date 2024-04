Tajemniczy haczyk w pralce. Już zawsze będziesz używać

Amberle Buss w opublikowanym na TikToku nagraniu podzieliła się swoim spostrzeżeniem. Jak mówiła - zauważyła pewien niepozorny element, który znajduje się tuż obok rączki do otwierania drzwiczek pralki. Okazało się, że ten niewielki haczyk ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Dzięki niemu możemy przedłużyć żywotność pralki, a także uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z wymianą poszczególnych jej części.

Wspomniany haczyk znajduje się tuż obok blokady drzwi pralki, a po jego wysunięciu, staje się dźwignią uniemożliwiającą ich zamknięcie. Dzięki temu wnętrze pralki może się odpowiednio wywietrzyć, a wilgoć gromadząca się w bębnie i na uszczelkach szybciej się ulatnia, co zapobiega rozwojowi pleśni i nieprzyjemnych zapachów.

Pod nagraniem Amberle Buss pojawiło się morze komentarzy. Wielu internautów, po obejrzeniu filmiku, natychmiast pobiegło do swoich pralek, aby sprawdzić, czy ten sposób rzeczywiście działa. Niestety, niektórzy użytkownicy TikToka byli zawiedzeni, gdy odkryli, że ich pralki nie mają wbudowanego haczyka.

