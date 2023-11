Pokazała dowód osobisty. Chciała raz na zawsze uciąć plotki

Katarzyna Kwiatkowska zdecydowała się odnieść do plotek i raz na zawsze je ucięła, podając dokładną datę urodzenia.

Nie ma męża. Bez ogródek mówi, z czego to wynika

Nie ma męża. Bez ogródek mówi, z czego to wynika

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!