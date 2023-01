Pokazała, jak konturuje twarz. Oryginalną metodę doceniły miliony internautów

Konturuje twarz za pomocą samoopalacza

Lecz na horyzoncie właśnie pojawiła się trzecia metoda. Tiktokerka pokazała bowiem, jak konturować twarz samoopalaczem. Kobieta nakłada nieco produktu w piance na pędzel, a następnie rozprowadza na oczyszczoną i osuszoną twarz go w miejscach, gdzie normalnie aplikujemy bronzer. Potem delikatnie rozprowadza piankę i pozostawia ją na kilka godzin. Po tym czasie należy umyć twarz, a efekt powinien być bardzo naturalny i co najważniejsze, utrzymywać się przez dłuższy czas. Czy to koniec z codziennym konturowaniem?