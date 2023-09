Pokazała, jak podgląda chłopaka. Nagranie obejrzały trzy miliony ludzi

Gdy w związku brakuje zaufania, jedna strona ma nieodpartą chęć sprawdzania tej drugiej. Obecnie najczęściej dotyczy to telefonu. W końcu właśnie tam w dużym stopniu toczy się nasze życie towarzyskie. TikTokerka Lilly pokazała, jak dowiedzieć się, co chłopak robi na telefonie. I nie potrzebuje do tego hasła.