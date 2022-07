Pokazała, jak używać woreczków na lód. Internauci łapią się za głowy

Używanie foremek oraz woreczków to najwygodniejszy sposób na wytwarzanie lodu. Dodanie kilku kostek do napoju sprawi, że będzie wyglądać dobrze, a do tego schłodzi ciało podczas największych upałów. Jak jednak używać gadżetów do wykonywania kostek lodu? Wiele osób wciąż ma problem z wykorzystywaniem zwłaszcza dedykowanych temu woreczków.