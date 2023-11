Pokazała kościół w Londynie. "Budynki się nie marnują"

Co się dzieje z budynkami sakralnymi, które nie są już wykorzystywane do swojej pierwotnej roli? Część z nich stoi i niszczeje, a pozostałe są nabywane przez prywatnych inwestorów, którzy przeznaczają je do różnych celów. Internautka, którą znajdziemy na TikToku pod nickiem "urszula.rudzinska" postanowiła pokazać, co się stało z pewnym londyńskim kościołem. Materiał wideo wywołał lawinę komentarzy.