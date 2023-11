Oto lista nowych grzechów. Wielu wiernych nie ma świadomości

Na czym polega rachunek sumienia? Musi być szczery

Szczerość to klucz do dobrego rachunku sumienia. Tak naprawdę bardzo często już podświadomie wiemy, co zrobiliśmy źle i czego powinniśmy żałować. Przed spowiedzią zawsze warto przypomnieć sobie dziesięć przykazań – nie tyle chodzi o samą treść, co pogłębioną analizę, czego konkretnie dotyczy każde z nich (co nie zawsze jest takie oczywiste). Następnie powtórzyć przykazania kościelne oraz listę grzechów głównych: pycha, chciwość, zazdrość, nieczystość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew oraz lenistwo. Pomogą uporządkować myśli i wykonać rachunek sumienia.