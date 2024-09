Przysiadła na murku w modnej spódnicy. Perełka na jesień

Spódnica w panterkę to element garderoby, który wrócił do łask. Teraz znajduje się na szczycie listy najgorętszych trendów na jesień 2024. Panterka wciąż wzbudza mieszane uczucia, ale przyciąga spojrzenia. Popularność tego printu wcale nie słabnie.

Panterka może być noszona zarówno do casualowych stylizacji na co dzień, jak i na większe wyjście. Dodaje modowego twista i "pazura". Z pewnością przełamie monotonię, która wkradnie się do jesiennych stylizacji.