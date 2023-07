Pokazała "luksusowy" hotel w Grecji. Polka żąda zwrotu pieniędzy

Influencerka walczy o odzyskanie pieniędzy

Kornelia zgłosiła już, że hotel nie spełnia zapowiadanych standardów. Przyznała jednak na InstaStory, że odzyskanie straconych pieniędzy nie będzie łatwe. - (...) właściciel jest nieugięty i mimo tego, że na żywo jest co innego, a na zdjęciu co innego, to w d***e ma swoich klientów. Oszukuje ludzi, nie chce zwrócić tych pieniędzy. Dostanie jeszcze ostatniego maila z prośbą o zwrot, ale raczej tych pieniędzy nie odzyskamy - powiedziała.