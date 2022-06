Pokazała męża i padła ofiarą hejtu. "Czeka, żeby ją otruć"

Krótkie nagranie wywołało niesłychaną reakcję części internautów. W przykry sposób twierdzili oni, że para nie pasuje do siebie z powodu wyglądu - ich zdaniem, mężczyzna jest według tradycyjnych wzorców przystojny, a kobieta nie. Komentatorzy posunęli się do tego, by sugerować, że mąż influencerki jest z nią tylko dla pieniędzy. "Czeka, żeby ją otruć i dostać pieniądze z ubezpieczenia" - napisał jeden z użytkowników. Hejterzy pisali również, że mężczyzna jest gejem, a kobietę traktuje jako przykrywkę. "Na pewno cię nie kocha, to nie jest możliwe, więc ocknij się" - czytamy pod filmem, który obejrzano aż ponad 30 milionów razy.