Pokazała mistrzowski look do noszenia na co dzień. Te jeansy wydłużają nogi

Pokazała mistrzowski look do noszenia na co dzień. Te jeansy wydłużają nogi

Aneta Kręglicka pilnie strzeże swojej prywatności. Z pewnością nie należy do osób, które uzewnętrzniają się w sieci. Na swój instagramowy profil obserwowany przez 115 tys. Osób wrzuca selfie, ładne widoki, a czasem także zdjęcia stylizacji.

Choć w duszy gra jej minimalizm, to jako osoba przynależąca do świata mody nie boi się kontrowersyjnych rozwiązań. Ostatnio pokazała look prawdopodobnie do noszenia na co dzień. Daniem głównym były spodnie, które znajdują się w aktualnych trendach, mimo iż wywodzą się z hipisowskich lat 80.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Kręglicka włożyła spodnie, które wydłużają nogi

Aneta Kręglicka wybrała koronkowe, bieliźniane body w odcieniach kremu i beżu, które zestawiła z jeansowymi dzwonami z wysokim stanem. Ten specyficzny krój sprawia, że nogi automatycznie zostają optycznie wydłużone. Tego samego nie można powiedzieć o rurkach czy baggy jeans. Trzecim elementem były sandałki bądź klapki na obcasach z przezroczystymi paseczkami, czyli tzw. "niewidzialne buty".

Aneta Kręglicka zgarnia komplementy

Szykując się do wyjścia, modelka zarzuciła na ramiona koszulo-płaszczyk, który zebrała paskiem dla podkreślenia talii. Kropką nad "i" była duża torba. "Wszystko idealnie, w sam raz, nic dodać nic ująć", "Piękny look, proszę o więcej", "Pełna klasa i wdzięk", "Bardzo fajny look, stylowo i na luzie" – komentują zachwyceni internauci w sekcji komentarzy.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl