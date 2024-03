Aneta Kręglicka chroni swoją prywatność. Nie każdy wie, kim jest jej mąż

Para doczekała się syna Aleksandra, który stroni od celebryckiego świata. Od czasu do czasu jego mama dzieli się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. W urodzinowym poście, który Kręglicka zadedykowała swojemu synowi widać, że chłopak ma duże wsparcie w swoich rodzicach. "Życie to podróż, przeżyj ją jak najpełniej i możliwie rób zawsze to, co kochasz" - napisała modelka.