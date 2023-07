Pokazała nowe buty. Kiedyś wstyd było wyjść w nich na ulicę

W latach 80., kiedy na szczycie trendów zasiadał kicz, triumfowały także one. Modne buty naszych mam nie wyróżniały się spektakularną wysokością, a mimo to miały swój styl, wdzięk i charakterek. O czym mowa? O kaczuszkach, które wciąż mają wielu antyfanów, a mimo to trendsetterki chętnie eksperymentują z mikroobcasem i czubem w szpic. Odkąd Dior przywrócił kaczuszki do łask w klasycznej i eleganckiej wersji, niski obcasik zaczął być stałym bywalcem na czerwonych dywanach i w klasycznych stylizacjach. Kasia Tusk już wpisała się do fanklubu "kitten heel".