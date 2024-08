Jak wyjaśniła sama gospodyni, to małe dzieło sztuki wnętrzarskiej. Ściana została wykonana specjalnie na zamówienie pięć lat temu. Swój unikalny charakter zawdzięcza panelom ażurowym z lustra akrylowego w złotym kolorze.

- Nie wyprowadzę się stąd. Nie mogę zawieść rodziców. Nie powiem im: "mamo, tato, zostawiam gospodarstwo, szukajcie kogoś innego na moje miejsce". Wolałabym, żeby to mężczyzna przeprowadził się do mnie - mówiła w programie "Rolnik szuka żony 8" Kamila Boś.

I tak faktycznie było. Do Kamili Boś mężczyźni z całej Polski wysłali rekordową liczbę listów. Ostatecznie w programie nie udało jej się znaleźć miłości swojego życia.

- To była niesamowita przygoda, za którą dziękuję Adamowi, Tomaszowi, Jankowi. Bardzo miło wspominam czas spędzony wspólnie, a że serce nie sługa… cóż - wyznała po programie Kamila Boś.

