Kajra pokazała się sauté. Wskoczyła w body z koronki

Kajra opublikowała w sieci kulisy nagrań do teledysku Sławomira, w którym wciela się w rolę muzy wokalisty. Na pustej plaży, która wyglądała jak fragment bezludnej wyspy, wystąpiła w bardzo naturalnej wersji . Bez grama makijażu, w swobodnie upiętych włosach i ubraniu, które zazwyczaj prezentuje się w wieczorowych okoliczności.

