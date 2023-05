Pokazała się w bikini. Lawina komentarzy

Marta Chodorowska chętnie dzieli się z fanami na Instagramie swoim życiem prywatnym. Nie jest tajemnicą, że aktorka bardzo lubi podróżować. Tym razem wybrała się kamperem do Chorwacji. Jej ostatnie zdjęciami w bikini zrobiły prawdziwą furorę w sieci. Gwiazda postawiła na strój kąpielowy w najmodniejszym wzorze.

Tym razem Chodorowska udała się w nieco dalszą podróż, bo aż do Chorwacji. To jeden z ulubionych kierunków wielu Polaków, dlatego wybór gwiazdy nie powinien dziwić. Dodatkowo, decydując się na taki środek transportu, artystka bez przeszkód mogła zabrać ze sobą na wakacje ukochanego psa.

Marta Chodorowska spakowała do swojej walizki modne bikini. Artystka na ostatnich zdjęciach na Instagramie zaprezentowała się w klasycznym dwuczęściowym zestawie. Model wyróżniają tropikalne wzory, które idealnie wpisują się w wakacyjny klimat.

Fotografie przypadły do gustu także wielu obserwatorom gwiazdy: "Figurka! Miłego wypoczynku", "Ale piękna z ciebie kobieta. ładny piesek", "Fantastyczna sylwetka. Prawdziwa, naturalna kobieta" - czytamy w komentarzach.

