Pokazała się w blond włosach. "Koszmarny kolor" - piszą fani

Odkąd Julia Kamińska działa w świecie show-biznesu, zawsze była szatynką. Ciemnobrązowe włosy pięknie korespondują z jej subtelną urodą – w szczególności podkreślają niebieskie oczy i sprawiają, że to one są na pierwszym planie. Jednak każda kobieta pragnie od czasu do czasu zmienić coś w swoim wyglądzie.