Pokazała się w fikuśnej mini. Nie każdy by się odważył

Do Francji córka byłej Miss Polonia zabrała żółtą sukienkę mini, którą świetnie podkreśliła swój typ urody oraz opaleniznę. Wiele kobiet unika tego koloru w obawie o to, że wypadną blado i nudno. Nic z tego. Julia Tychoniewicz wykorzystała potencjał słonecznej barwy I... wyglądała zjawiskowo.

Ultrakrótką kreację modelki zdobią trójwymiarowe róże umieszczone na wysokości dekoltu. W połączeniu z prostym krojem stylizacja prezentuje się niezwykle szykownie i do tego dziewczęco. Ale trzeba przyznać to opcja tylko dla odważnych kobiet, które lubią eksperymentować z modą.

Instagramowy profil Julii Tychoniewicz to prawdziwa skarbnica inspiracji. Żółta sukienka mini to niejedyna kreacja, którą pokazała ostatnio. Zwróciłyśmy też uwagę na pudrową mini z odkrytymi plecami , w której spacerowała po ulicy wieczorową porą

Model z dekoltem halter wyróżniają odkryte plecy oraz delikatnie rozkloszowany dół. Do sukienki z satynowym wykończeniem influencerka dobrała beżowe klapki na słupku, które stanowią doskonałą alternatywę dla niezbyt wygodnych szpilek. Panie często noszą je również do mniej wieczorowych stylizacji np. w połączeniu z klasycznymi jeansami lub szortami, tworząc w ten sposób modny, ale jednocześnie bardzo wygodny look.