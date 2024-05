Już nosi najmodniejsze klapki sezonu. Postawiła na kultowy fason

Julia Tychoniewicz zasłynęła filmikami na TikToku, gdzie prezentowała fanom swoje codzienne życie. Nie każdy wie, że influencerka jest córką byłej Miss Polonia, Ewy Tyleckiej. Ostatnio wschodząca gwiazda młodego pokolenia udowodniła, że doskonale wie, co w "modowej" trawie piszczy.

Na jej Instagramie pojawiła się ostatnio seria zdjęć, gdzie zaprezentowała fanom jedną ze swoich letnich stylizacji. Nie da się ukryć, że motywem przewodnim w tym przypadku były pionowe paski, które znalazły się na m.in. na jej spodniach . Niebieski model z prostymi, szerokimi nogawkami wielu osobom mógł skojarzyć się z piżamą, jednak obecnie właśnie tego typu produkty to prawdziwy hit na zbliżające się lato. Warto jednak wybierać spodnie z naturalnych tkanin, która pozwala skórze "oddychać".

Do nich celebrytka dobrała dziergany bezrękawnik w czerwonym kolorze. Barwa ta od kilku sezonów nie wychodzi z mody, dlatego zupełnie nie dziwi nas jej wybór. W dodatku pięknie współgra z jej opalenizną i blond włosami.

Na uwagę zasługuje czerwona torebka przypominająca worek, którą zdobiły beżowe, pionowe paski nawiązujące do jej spodni. Równie istotne były także jej buty. Influencerka postawił bowiem na czerwone klapki przypominające kultowy model Arizona od marki Birkenstock, który słynie z wygody i nieprzekombinowanego designu. Modelce udało się jednak zdobyć bardzo podobny model w popularnej sieciówce.

