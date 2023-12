Pokazała się w "slip dress". Ale to buty wbijają w fotel

Natalia Siwiec mieszka w meksykańskim Tulum wraz z mężem Mariuszem Raduszewskim oraz sześcioletnią córką Mią i wygląda na to, że nie może być bardziej szczęśliwa w tego powodu. Nie oznacza to jednak, że modelka nie wpada okazyjnie do Polski, np. na święta Bożego Narodzenia. Teraz zagościła już w ojczyźnie i zdążyła nawet udać się wraz z całą rodziną na uroczystą premierę filmu "Akademia Pana Kleksa".