Przysiadła na brzegu fontanny. Jej strój zrobił furorę

Natalia Siwiec poleciała do Rzymu na wesele, lecz obecnie korzysta z uroków tego "wiecznego miasta". Na profilu celebrytki nie mogło zabraknąć zdjęć zrobionych przy słynnej Fontannie di Trevi. Siwiec zapozowała do nich w zwiewnym komplecie, który przypomniał nam, za co kochamy lato.