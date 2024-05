Hit na komunię. Sukienka Choteckiej to majstersztyk

Wiele kobiet szuka obecnie stylizacji na komunię lub na wesele. Dorota Chotecka zaprezentowała się fanom na Instagramie w modelu, który jest nie tylko niezwykle elegancki, ale przede wszystkim świetnie podkreśla letni charakter wydarzenia, na który się wybieramy. W dodatku pasuje do niemal każdego typu urody. Sprawdźcie, na jaki model postawiła gwiazda.

Dorota Chotecka zachwyciła w sukience w kwiaty

Są wzory, które mimo upływu lat i zmieniających się trendów, wciąż pozostają na czasie. Można do nich zaliczyć kwiatowe wzory. Sukienki ozdobione tym ponadczasowym deseniem to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeśli zależy nam na efektownej, a do tego kobiecej stylizacji.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Dorota Chotecka opublikowała na Instagramie krótki filmik, który wygląda niczym kadr z "Tajemniczego ogrodu". Gwiazda prezentuje się na nim bowiem w sukience maxi, przechadzając się wokół bujnej roślinności. Kreację aktorki wyróżniają transparentne rękawy oraz liczne falbanki, które dodają jej stylizacji lekkości i dziewczęcości.

Sukienka w kwiaty utrzymana w pastelowych barwach świetnie współgra z jej typem urody. Warto dodać, że tego typu stroje to obecnie prawdziwy "must have" na ważne uroczystości rodzinne, ale również na mniej zobowiązujące okazje. Wystarczy dobrać do niej odpowiednie dodatki lub tak, jak zrobiła to Dorota Chotecka, całkowicie z nich zrezygnować i stylizacja gotowa.

Jak ubrać się na komunię 2024?

Komunia to rodzinna uroczystość, która wymaga od nas odpowiedniej stylizacji. To ważne, aby prezentować się szykownie, a do tego z klasą. Nie warto przesadzać. Zbyt krótka sukienka i głęboki dekolt nie są wskazane.

Obecnie niezwykłą popularnością cieszą się garnitury damskie, które idealnie wpisują się w obowiązujący dress code. Sięgając po kamizelkę (zamiast topu lub koszuli), dodamy swojej stylizacji nieco zmysłowości.

Katarzyna Sokołowska w modnym garniturze © AKPA | AKPA

Nie mniej ciekawą opcją będą także kombinezony. Do wyboru mamy zarówno komplety z dopasowanymi, jak i szerokimi nogawkami. Ta druga opcja doskonale sprawdzi się, jeśli zależy nam na optycznym wydłużeniu sylwetki.

Bogna Sworowska w modnym kombinezonie © AKPA | AKPA

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.