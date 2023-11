Powrót znienawidzonego materiału. Nosi go coraz więcej gwiazd

Staroświecki, niemodny, przestarzały – tak przez ostatnie trzy ostatnie dekady mogliśmy postrzegać sztruks. Lata świetności tej tkaniny przypadają na okres lat 70.,80., i 90. Wyparł go denim, który zdefiniował modę początku lat 2000. i pozostał z nami do dziś. Spódnice, kurtki i spodnie sztruksowe pozostały w cieniu aż do roku 2023, w którym to wzbudził zainteresowanie projektantów. Efekt? Sztruksowe komplety damskie od Miu Miu czy garnitury od Tory Burch z tego materiału. Wreszcie sztruks zyskał należną mu uwagę.