Pojechała na all inclusive do Turcji. Tak wyglądał jej posiłek

Turcja jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków na wakacje - nie tylko ze względu na dostęp do morza, ale także luksusowe hotele, które można zarezerwować w dobrej cenie. Jak się jednak okazuje, nie wszyscy są zadowoleni z ofert tureckich hoteli. Mieszkanka Wielkiej Brytanii poskarżyła się bowiem na śniadanie.

Mieszkanka Wielkiej Brytanii podzieliła się na TikToku nagraniem ze śniadania w pięciogwiazdkowym hotelu w Turcji. Kobieta wykupiła w nim z mężem wakacje all inclusive. Choć podczas posiłków miała możliwość skosztowania wielu dań, nie ukrywała niezadowolenia. Siebie i swojego męża opisała mianem "smakoszy".

- To naprawdę nie jest dobre. Nie jesteśmy wybredni, ale jesteśmy smakoszami. Kiedy wydajesz prawie 3 tys. funtów po ciężkiej pracy na wakacje i codziennie jesteś obsługiwany w ten sposób, jest to przygnębiające - powiedziała w swoim nagraniu.

"To tradycyjne tureckie dania na śniadanie", "Wygląda powalająco! Uwielbiam jajecznicę z pomidorami. Może spróbuj McDonald's, jeśli jesteś taka wybredna!" - pisali internauci.

Chciał kupić lody w Turcji. "To nie na moje nerwy"

Chciał kupić lody w Turcji. "To nie na moje nerwy"

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!