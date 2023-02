Pokazała sprytny trik na cienkie brwi. Sprawdź, zanim sięgniesz po pęsetę

Branża beauty podlega trendom i ciągłym zmianom. Na początku lat 2000 rządziły błękitne, perłowe cienie do powiek i jak najcieńsze brwi. I choć moda Y2K powróciła, to tylko w kwestii ubrań, bo brwi zapuszcza się teraz na potęgę, a następnie zaczesuje do góry, by były nieco nastroszone. Jednak nie wszystkim kobietom musi podobać się efekt grubych brwi jak po laminacji. Być może są tu fanki cienkich brwi, które bez wątpienia nadają twarzy charakteru. Okazuje się, że można mieć takie bez żmudnego wyrywania.