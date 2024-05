Pokazała stylizację na bazar. Skarpety mogą być zaskoczeniem

Jednak fani tej stylizacji mogą nabrać obaw, patrząc na stopy. Aktorka znana z serialu "Na Wspólnej" postawiła bowiem na "ugly shoes" ("brzydkie buty") a konkretnie to szare chodaki typu mule bardzo znanej marki, która słynie również z "ortopedycznych" klapek. Dodatkowo włożyła długie, białe skarpetki, co jeszcze do niedawna było obciachowe. Ale teraz to stopki są passé.