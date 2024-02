Marta Wierzbicka w wiosennym wydaniu. Będziemy chciały kopiować jej stylizację

Koniec lutego to najlepszy czas na przejrzenie garderoby i odświeżenie trenczy, kurtek skórzanych i jeansowych, bomberek oraz wszystkich innych okryć, które w wiosennym okresie przejściowym są absolutnie niezbędne.

Już na pierwszy rzut oka widać, że aktorka znana z serialu "Na wspólnej" uwielbia wygodny casual i basicowe elementy garderoby, nie odmawiając sobie przy tym zabawy kolorem. Teraz włożyła jeansy z prostymi nogawkami i ciemnozielony sweter o luźnym kroju , czyli najlepszy zestaw na co dzień.

Uzupełnieniem looku były białe buty sportowe, które pasują niemalże do wszystkiego , więc wiosną i latem można chodzić w nich na okrągło. Jednak naszą uwagę zwróciło okrycie wierzchnie. Wierzbicka zrezygnowała już z kurtki na rzecz czegoś lżejszego.

Aktorka zdecydowała się na puchowy bezrękawnik w limonkowym odcieniu . Jego plusem jest to, że można nonszalancko zarzucić go na każdą casualową stylizację. Jeśli nie jesteś fanką kolorystycznego szaleństwa, możesz śmiało zdecydować się na model beżowy czy czarny. Taki zakup z pewnością posłuży przez lata.

