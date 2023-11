Pokazała zdjęcia z Meksyku. Na taki kostium trzeba uważać

Listopad to miesiąc, w którym coraz więcej polskich gwiazd decyduje się włączyć "pauzę", oderwać od rzeczywistości i wyruszyć w daleką podróż. Karolina Gilon obrała wyjątkowy kierunek, który słynie z różnorodności krajobrazów, pysznego jedzenia i muzyki mariachi. Celebrytka korzysta z uroków meksykańskich plaż i pozuje w stylizacji, która nie wszystkim przypadnie do gustu. A dokładnie w czymś, co imituje narzutkę, chociaż nie zakrywa zbyt wiele i zdecydowanie nie chroni przed słońcem.