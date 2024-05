Pokazała zdjęcia z Tunezji. Pozowała na murku w rajstopach

Kinga Zawodnik poleciała do Tunezji nie w celach wakacyjnych a zawodowych. Osobowość telewizyjna, influencerka, a także wokalistka przygotowuje się do nagrania teledysku na tunezyjskiej wyspie Djerba. W międzyczasie poznaje zakątki kurortu, oprowadza obserwatorów po hotelu i pozuje do zdjęć na tle morza. Czy trafiła ze stylizacją? Mamy wątpliwości.