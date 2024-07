Pokazała zdjęcie z córką. Mimo 32 lat różnicy wyglądają, jak siostry

Dorota Naruszewicz zyskała ogromną popularność dzięki serialowi "Klan", w którym od 1997 do 2011 roku wcielała się w postać Beaty Boreckiej, jednej z głównych bohaterek. Po odejściu z produkcji TVP wystąpiła m.in. w "Barwach szczęścia", "Koronie królów" oraz "Hotelu 52".

Chociaż aktorka ma 53-lata, to wygląda bardzo młodo, nawet bez grama makijażu. Słynna Beata z "Klanu" postanowiła wybrać się nad polskie wybrzeże wraz ze starszą córką Niną. Z jednego ze wpisów na Instagramie, można dowiedzieć się, że panie czują się w swoim towarzystwie bardzo swobodnie.

"Ależ podobne", "Taki sam uśmiech", "Jak siostry", "Fajne dziewczyny, a jakie opalone niczym Hawajki", "Piękne! Aż się marzy, żeby porzucić biurko i do Was dołączyć" - pisali użytkownicy Instagrama.

