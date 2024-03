Była gwiazdą "Klanu". Po rozwodzie zdecydowała się na pomoc specjalisty

Artystka wyznała, że najtrudniejszym momentem po rozstaniu był, ten kiedy nie mogła wyprawić córek na początek roku szkolnego. Dzieci Naruszewicz przebywały wtedy z tatą i to właśnie on przejął obowiązek odprowadzenia pociech na inaugurację zajęć.

Aktorka postanowiła zawalczyć o siebie i patrzeć w przód. Dziś jest zdanie, że jeżeli ktoś potrzebuje umówić się na wizytę ze specjalistą, to nie powinien czekać, tylko jak najszybciej skorzystać z pomocy.

Aktorka nie ukrywała, że jej mama choruje na Alzheimera. W marcu 2020 roku postanowiła oddać mamę pod opiekę specjalistów. Pandemia, która wybuchła chwilę później, uniemożliwiła jej odwiedziny, co Naruszewicz bardzo przeżyła.

"Miejsce, w którym mama przebywa, znów jest od kilku tygodni zamknięte dla odwiedzających. Jesteśmy rzecz jasna w ciągłym kontakcie, możemy przekazywać prezenty, ale nie zastąpi to spotkania" - wyznała tygodnikowi "Dobry Tydzień".

