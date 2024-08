Wskoczyła w bikini i wybrała się na przejażdżkę. Pokazała zdjęcia

Kasia Moś nie może narzekać na brak obowiązków. W napiętym harmonogramie znalazła jednak trochę czasu na odpoczynek, czym pochwaliła się zresztą w sieci. Strój, w którym wybrała się na przejażdżkę motocyklem, może co poniektórych szokować.

Piosenkarka doskonale wie, jak zrobić wrażenie na swoich fanach. Nie tylko zachwyca wokalem, ale również stylizacjami, w których prezentuje się w sieci. Ostatnio pozwoliła sobie na nieco swobodniejszy look w iście wakacyjnym wydaniu, który szturmem podbił serca jej obserwatorów na Instagramie.

Na wakacjach można sobie pozwolić na zdecydowanie więcej luzu. To tyczy się także naszych modowych wyborów. Nic dziwnego, że Kasia Moś na greckiej wyspie Kos jakiś czas temu zaprezentowała się nie tylko w wygodnej, ale przede wszystkim szalenie modnej stylizacji.

Bazą był basicowy crop top w białym kolorze oraz ażurowe spodnie z wysokim stanem. Model ozdobiony czarno-białymi poziomymi paskami to prawdziwy strzał w dziesiątkę. Wszystko przez krój flare, który optycznie wydłużył sylwetkę piosenkarki.

