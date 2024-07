Pokazała zdjęcie ze szpitala. Jest po zabiegu

Dorota Stalińska jest znana z ról w filmach takich jak" "Seksmisja", "Ryś" czy "Koniec świata, czyli Kogel-mogel 4". Od dłuższego czasu angażuje się również w politykę. Bezskutecznie kandydowała do Sejmu z listy Trzeciej Drogi w wyborach, które odbyły się 15 października. Ponadto 9 czerwca ubiegała się o mandat do Parlamentu Europejskiego, jednak nie zdobyła wystarczającej liczby głosów.

W marcu Dorota Stalińska uległa wypadkowi, w wyniku którego poważnie złamała rękę. Ubolewała, że stało się to tuż przed wyborami.

"Jestem przeszczęśliwa! Wczoraj w naszym świetnym Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim moja lewa ręka została uwolniona od bardzo nieprzyjemnych skutków zespołu cieśni nadgarstka będącego kolejnym efektem marcowego złamania. To był szybki zabieg wykonany perfekcyjnie przez wspaniałego chirurga dr. Piotra Zalewskiego" - oznajmiła.

"Dorotko, szybko wracaj do formy. Ważne, że się uśmiechasz" - wspierają ją fani.

Dorota Stalińska od lat udowadnia, że wiek to tylko liczba. W wieku 71 lat pozostaje pełna energii i pasji. Jest też w bardzo dobrej formie fizycznej. Praktykuje jazdę konną i pływanie.

