Kandyduje do Sejmiku. Niestety doszło do wypadku

Dorota Stalińska jest aktorką, która jasno wyraża swoje poglądy. Co więcej, nie tylko gra w filmach i serialach - angażuje się także w politykę. W 2023 roku Stalińska wystartowała w wyborach do Sejmu, znajdując się na liście Trzeciej Drogi. W 2024 - do Sejmiku Woj. Mazowieckiego. Tuż przed wyborczą niedzielą zdarzył się wypadek, w wyniku którego aktorka doznała poważnego złamania ręki.