Pokazali "tureckie zęby". Zszokowali internautów

Zadrwili z internautów. Znaleźli się na stronach brytyjskich mediów

Nagranie pary przyjaciół z Wielkiej Brytanii, którzy zdecydowali się na "tureckie zęby", zrobiło dużo szumu również w brytyjskich mediach. Portal The Sun opisał tę historię jako jedną z najbardziej zaskakujących w ostatnim czasie. Mężczyzna, który opublikował nagranie na TikToku, nagrał później kolejny filmik. Wyjaśnił, że wyjazdu do Turcji nigdy nie było, a on i jego przyjaciółka postanowili po prostu zażartować z innych użytkowników platformy.