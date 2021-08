Pokazują, że rozmiar na metce to tylko liczba. Jedna nosi 36, druga 44

Denise obserwuje na Instagramie ponad 1,4 miliona użytkowników, natomiast Marię - 490 tys. Ich filmiki są odtwarzane przez obserwatorów miliony razy, a każdy post zdobywa mnóstwo polubień i komentarzy, w których fani dziewczyn piszą, że są one "fenomenalne". Denise jest także autorką wyzwania i hasztagu "because it's my body" (ang. to moje ciało), pod którym znajdziemy już prawie 23 tys. zdjęć i nagrań kobiet z najróżniejszych zakątków świata, które udostępniają naturalne siebie, bez retuszu.