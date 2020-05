Pokochałyśmy ten luz. Sukienki oversize idealne na teraz

Sukienki oversize to kreacje na miarę naszych aktualnych potrzeb. Możesz w nich robić fikołki na dywanie, a potem skoczyć po mleko do sklepu. Niczym kameleon dopasują się do dodatków: eleganckich na spacer i zwykłych, kiedy wychodzisz z psem. W przeciwieństwie do dresów, za jakiś czas z powodzeniem skomponujesz z nimi całkiem ładny zestaw ubrań np. na randkę albo do kawiarni.

Sukienki oversize pasują zarówno kobietom szczuplejszym, jak i o pełniejszych kształtach (Shutterstock)