Pokonała raka, a teraz chce zmienić świat. Posłanka wystartuje w wyborach do Sejmu

Katarzyna Piekarska ponad rok temu skorzystała z usług mammobusa, co uratowało jej życie. Posłanka Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że los dał jej drugą szansę i zamierza w pełni ją wykorzystać. Właśnie dlatego postanowiła wystartować w wyborach do Sejmu. Ma już nawet konkretny plan, co zrobi, gdy wygra.