Pół roku temu została mamą. Właśnie ogłosiła rozstanie z ojcem dziecka

"Usłyszałam, że córka nauczy mnie innego życia, że będę się uczyła od niej innej jakości życia, średnio w to wierzyłam, ale tak się stało" - napisała na Instagramie dzieląc się z fanami pierwszymi fotografiami dziewczynki.

Aktorka jednak nie zamierza się poddawać. Nie tylko wróciła już do pracy, ale również chętnie podróżuje i w pełni spełnia się w roli mamy. Gwiazda serialu "Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny" poświęca niemal każdą chwilę córce, udowadniając przy tym, że z powodzeniem można połączyć wychowanie dziecka z rozwojem kariery.

