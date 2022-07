Polacy kupują te psy bez opamiętania. A one często duszą się na ich oczach

- "On się nie dusi. On tak słodko chrumka. One przecież tak mają!". Niestety, mimo łatwości, z jaką możemy obecnie zdobywać informacje, niektórzy opiekunowie psów zdają się nie dostrzegać, że charczący mops czy buldog francuski cierpią. Bo tak należy traktować przewlekły problem z czymś tak istotnym jak oddychanie. Te psy cierpią, bo nie mają komfortu oddechowego, często są niewydolne wysiłkowo. Wiele z nich jest skazanych na wieloletnie życie z dusznością. Tylko dlatego, że udało nam się wmówić sobie, że to normalne dla tych ras – przestrzega Łukasz Łebek.