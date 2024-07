Polacy na all inclusive. "Skaczą z balkonów, łamią ręce i nogi"

Magda Pinkwart od prawie 30 lat pracuje w branży turystycznej. Rezydentka w rozmowie z "Newsweekiem" opowiedziała o tym, jak na wakacjach all inclusive zachowują się Polacy. Nie każde wakacyjne spotkanie z rodakiem dobrze wspomina.

W wywiadzie przywołała wydarzenia z początków swojej kariery. Przylatujący wówczas do Egiptu polscy turyści, którzy płacili 999 zł za tydzień pobytu, potrafili awanturować się dosłownie o wszystko. O popisach Polaków na wakacjach zgodził się też opowiedzieć pilot wycieczek. - Jak się napiją, to hulaj dusza, piekła nie ma - stwierdza.

Magda Pinkwart rozpoczęła pracę jako rezydentka w Egipcie, mając 18 lat. Już wówczas zauważyła, w jaki sposób na wakacjach typu all inclusive zachowują się Polacy.

W dalszej części rozmowy napomknęła, że nasi rodacy, odwiedzając arabskie bazary, potrafią się targować do upadłego.

Adam Lisiecki jest pilotem wycieczek. W rozmowie z "Newsweekiem" przyznał, że czasem wstydzi się za rodaków, którzy w trakcie wakacji potrafią być porywczy i skorzy do kłótni.

Pilot wycieczek był też świadkiem innych zachowań Polaków, które, w jego odczuciu, pozostawiają wiele do życzenia.

