23 czerwca obchodzony jest w Polsce Dzień Ojca. Za co Polki i Polacy są wdzięczni swoim ojcom? - Za wychowanie i to, do czego doszłam - mówi jedna z kobiet w rozmowie z reporterem WP. - Za to jak się stara, żeby mi i mojemu rodzeństwu było jak najlepiej - dodaje druga. - Za przekonanie, że warto inwestować w siebie - stwierdza inna.

