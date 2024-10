Polacy rzadziej uprawiają seks. Wiadomo, co za tym stoi

Prof. Zbigniew Izdebski w rozmowie z "Newsweekiem" zauważa, że współcześni mężczyźni coraz bardziej o siebie dbają. Odwiedzają już nie tylko siłownię, lecz także kosmetyczkę, a nawet... decydują się na podróż do Turcji, aby na miejscu przeszczepić włosy.

Z drugiej strony, coraz mniej mężczyzn chce wchodzić w związki, i wybiera niezobowiązujące spotkania. - Chcemy być piękni i mieć pasmo sukcesów. To, że wielu wybiera seks w sieci, że unika zobowiązań i bywa, że więcej czasu poświęca temu, by dobrze wyglądać, niż mieć dobre relacje z innymi, wskazuje, jak duży jest strach przed porażką, ale i przed życiem. Nie podejmując próby bycia z kimś w związku, mogą wielu różnych rzeczy nie doświadczyć - zauważa seksuolog.

- Ludzie przecież zdają sobie sprawę z tego, że 800+ to za małe wsparcie dla rodziny z dzieckiem. Wychowanie jest dużo bardziej kosztowne i obciążające - kwituje ekspert.

Dziennikarka "Newsweeka" przytoczyła, że co trzecia osoba w wieku 20-24 lat i co piąta w wieku 24-35. nie jest aktywna seksualnie. Ekspert wówczas wziął na tapet mężczyzn.

- W mężczyznach od dawna jest dużo lęków, są depresyjni. A teraz to jeszcze przybrało na sile (...). U młodych mężczyzn może nasilać ten jeden z największych ich lęków: czy jeżeli zdecyduję się na seks, to sobie poradzę? Wystarczy, że włączą telewizor, a lęk jeszcze wzrośnie ; jest tyle reklam dotyczących zaburzeń erekcji u mężczyzn i suchości pochwy u kobiet, że raczej uznają: dam sobie spokój. Tym bardziej że są potwornie zmęczeni - tłumaczy seksuolog.

Poświęca się dla męża w łóżku. "Czekam, aż to się skończy"

Seksuolog w rozmowie z "Newsweekiem" mówi, że z jednej strony widzi we współczesnych mężczyznach zmianę, gdyż nauczyli się mówić o swoich emocjach, słabościach, czy lękach. Niestety, póki co, na tym zmiany się kończą.

