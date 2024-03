Polacy wybrali – oto nowy król wielkanocnych wypieków! W tym roku to sernik jest ulubionym ciastem Polaków na Wielkanoc

Konsumenci chcą więc korzystać ze sprawdzonych przepisów, aby mieć pewność udanych wypieków. Ich gwarancją są najwyższej jakości składniki. Z pomocą jak zawsze przychodzi produkowana w Polsce przez firmę Upfield – KASIA – marka numer 1 do pieczenia[1]. Jak wynika z przeprowadzonego badania[2], kostki do pieczenia KASIA używa 69,5% Polaków, głównie do przygotowywania wypieków na słodko, np. ciast, tortów, ale także do tart, pasztecików, pieczywa (24,5%), do smażenia (28,2%) albo jako składnik kremów (25,9%) "Najbardziej nas cieszy długoletnia lojalność Polaków w używaniu naszej polskiej królowej pieczenia. Ponad 70% badanych korzysta w swojej kuchni z kostki do pieczenia KASIA od ponad 5 lat, a prawie połowa – od ponad 10 lat! KASIA stała się więc marką ikoniczną" - mówi Marcin Tarka, Dyrektor ds. Sprzedaży w Upfield Polska